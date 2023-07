Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, CEO-ul Tesla si SpaceX si proprietarul Twitter, a anuntat miercuri debutul unei noi companii de inteligenta artificiala, xAI, cu scopul de ”a intelege adevarata natura a universului”, transmite CNBC.

- Inteligenta artificiala (AI) ameninta omenirea cu o posibila „extinctie”, previn mai multi experti si antreprenori din acest sector de activitate aflat in plin avant, care fac apel la constientizarea riscurilor. Insa acest scenariu catastrofal si inca indepartat este oare credibil, se intreaba jurnalistii…

- Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor de la Bloomberg Billionaires Index. Miliardarul american, proprietar al Twitter de mai mutle luni, are o avere de 192 de miliarde de dolari. Elon Musk recupereaza acest titlu…

- Elon Musk și-a adaugat in programul sau de munca și funcția de CEO la Twitter. Deși a anunțat recent un succesor pentru acest post, slujba este in prezent a lui și ramane in același timp și CEO-ul Tesla și SpaceX. CITESTE SI BREAKING NEWS Rușii ataca dezlanțuit: al treilea val de atacuri asupra…

- Start-up-ul Neuralink, una dintre companiile detinute de miliardarul Elon Musk, a anuntat recent, pe Twitter, ca a primit acordul autoritatilor sanitare americane de a testa implanturi cerebrale conectate la internet pe voluntari umani, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Este un prim pas important,…

- Elon Musk a declarat luni ca are in vedere „investiții semnificative in Franța”, dupa ce a vizitat țara pentru un summit menit sa atraga lideri de afaceri straini. Al doilea cel mai bogat om din lume, care este directorul executiv al companiei de mașini electrice Tesla, al Twitter și al companiei de…

- Elon Musk declara razboi companiei Microsoft. Conmapnia de software Microsoft a fost amenințata cu un proces din partea Tesla și CEO-ul Twitter, Elon Musk, care a susținut ca firma Big Tech și-a antrenat „ilegal” inteligența artificiala pe datele Twitter, conform cointelegraph.com!.Pe 19 aprilie,…