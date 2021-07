Elon Musk merge luni în instanţă pentru a apăra achiziţia de 2,6 miliarde de dolari a SolarCity de către Tesla Musk va fi primul martor al unui proces in care isi va apara rolul in achizitia SolarCity de catre Tesla, de 2,6 miliarde de dolari. Actionarii i-au dat in judecata pe Musk si pe membrii consiliului de administratie al Tesla, sustinand ca acordul din 2016 a echivalat cu o salvare a SolarCity. Acestia sustin, de asemenea, ca preluarea a imbogatit pe nedrept familia Musk, care se numara printre cei mai mari actionari, si ca Musk si altii nu au reusit sa dezvaluie toate detaliile pertinente si si-au incalcat responsabilitatile fiduciare. Musk a insistat ca ”s-a recuzat total” de la negocierile privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

