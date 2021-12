Elon Musk, influencer „full-time”?

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Elon Musk, cel mai bogat om de pe planeta, a vandut un nou pachet de 934.091 actiuni Tesla cu suma de 963 milioane de dolari, potrivit documentelor publicate de Comisia pentru Burse și Valori Mobiliare (SEC) din Statele Unite.In total, incepand din data de 8 noiembrie si pana in prezent, Musk a…

- CEO-ul Tesla Elon Musk afirmat ca se gândește sa renunțe „la slujba” pentru a deveni influencer „full-time” dupa ce a vândut în ultima luna actiuni în valoare de aproape 12 miliarde de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Joi,…

- Banca de investiții JP Morgan Chase a dat in judecata producatorul de mașini electrice intr-o disputa legata de postarile pe Twitter facute de CEO-ul sau, Elon Musk, relateaza CNBC . JP Morgan cere despagubiri de 162,2 milioane de dolari plus dobanda și achitarea onorariilor avocaților și a cheltuielilor…

- CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk are o istorie îndelungata de postari controversate pe Twitter pe care a continuat-o weekendul acesta printr-o noua disputa, de data aceasta cu senatorul american Bernie Sanders, relateaza Business Insider.Musk a raspuns unui tweet al senatorului Sanders,…

- Doi condamnați la moarte in Japonia dau guvernul in judecata pentru ca afla cu doar cateva ore inainte ca vor fi executați. Ba mai mult, in schimbul procedurii, cei doi au cerut și daune pentru practica „inumana”. Potrivit Reuters , cei doi condamnați la moarte urmau sa fieexecutați prin spanzurare.…

- Fluxurile instituționale in produsele Bitcoin ( BTC ) au crescut brusc in octombrie, subliniind sentimentul optimist reinnoit in jurul criptomonedei emblematice. Produsele de investiții criptografice au inregistrat fluxuri de 288 de milioane de dolari in saptamana incheiata pe 31 octombrie,…

- Averea antreprenorului Elon Musk a crescut luni cu 36,2 miliarde de dolari dupa ce compania de inchiriat masini Hertz a comandat 100.000 de automobile Tesla, scrie Bloomberg. Actiunile Tesla s-au apreciat cu aproape 13% in urma vestilor oferite de Hertz, firma lui Musk devenind astfel primul producator…