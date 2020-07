Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Musk a crescut vineri cu 6,07 miliarde de dolari, in urma unui avans de 10,8% al actiunilor Tesla. Averea neta a lui Warren Buffett a scazut la inceputul acestei saptamani, cand acesta a donat in scop caritabil actiuni Berkshire Hathaway in valoare de 2,9 miliarde de dolari. Actiunile Tesla…

- Avansul de luni al actiunilor Tesla marit capitalizarea de piata a companiei cu 30 de miliarde de dolari, eclipsand evaluarea actuala a Ford Motor, care este de 25 de miliarde de dolari. JMP Securities a majorat pretul tinta al actiunilor Tesla de la 1.050 de dolari pe unitate la 1.500 de dolari pe…

- Tesla a devenit miercuri cel mai valoros producator auto din lume, cu o capitalizare de piata care a depasit pentru prima oara valoarea de piata a Toyota, transmite CNBC. Actiunile Tesla au urcat cu 5% si au atins un nou maxim istoric, de 1.135 de dolari, conferind producatorului american…

- Potrivit agenției Bloomberg, valoarea pieței Tesla a depașit 207 miliarde de dolari in New York, depașind cotarea de 201,9 miliarde de dolari a Toyota.Prin urmare, a durat aproximativ 5 luni pentru a-și dubla capitalizarea de piața, care a ajuns la 100 de miliarde la 22 ianuarie. Citește…

- Trump il sprijina pe Elon Musk și cere Californiei sa permita Tesla sa isi reia activitatea la fabrica de mașini electrice Presedintele american Donald Trump a cerut marti statului California, pe Twitter, sa permita Tesla sa isi reia activitatea la fabrica sa de automobile electrice, sustinandu-l pe…