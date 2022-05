Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bogat om din lume a cumparat rețeaua de socializare care are 217 milioane de utilizatori, dupa mai multe saptamini de cind și-a anunțat intenția. Tranzacția a fost incheiata pentru suma de 44 de miliarde de dolari, relateaza Libertatea, potrivit CNN și BBC. Elon Musk urmeaza sa preia Twitter,…

- La miezul nopții, pe 14 martie, Rusia a blocat rețeaua de socializare Instagram. Decizia a fost luata de Roskomnadzor, serviciul federal rus de comunicații. Roskomnadzor a anunțat pe 11 martie ca accesul la Instagram va fi limitat de la ora 00:00, pe 14 martie, utilizatorii avand la dispoziție doua…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- Invazia rusa in Ucraina ar putea ridica mari probleme zilele viitoare diabeticilor dependenți de insulina. Conform unei postari pe Twitter facuta de epidemiologul Eric Feigl-Ding, situația ar putea deveni critica. „Atacurile rusești au intrerupt accesul la depozitul principal de medicamente Novo Nordisk…

- Accesul la Twitter, unde sunt postate imagini ale suferințelor provocate de invazia rusa in Ucraina, a fost blocat pentru utilizatorii din Rusia, a declarat pentru BBC compania de conectivitate la internet NetBlocks. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…