- Controversatul miliardar Elon Musk a fost copleșit de laude din partea publicului chinez in timpul vizitei sale in China și a audiențelor in care a fost primit de trei miniștri ai guvernului de la Beijing, scrie Reuters. Este "un pionier" și "fratele Ma" au fost doar cateva dintre cuvintele despre patronul…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, este de asteptat sa viziteze China saptamana aceasta, au declarat trei persoane care cunosc subiectul, in ceea ce ar fi prima sa calatorie in aceasta tara in ultimii trei ani.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere usoara prima sedinta de tranzactionare a saptamanii. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de luni, iar valoarea schimburilor s-a situat la 29,46 milioane de lei (5,94 milioane de euro), informeaza Agerpres. CITESTE SI City of…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio vrea sa cucereasca o parte din cota de piata a grupului german Volkswagen prin lansarea pe piata europeana a unui model care sa coste mai putin de 30.000 de euro, a declarat presedintele companiei chineze pentru revista Der Spiegel, transmite Reuters,…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, se afla la Shanghai, in China, intr-o vizita oficiala menita sa consolideze relatiile cu Beijingul, relatii care s-au tensionat in timpul presedintiei predecesorului sau, Jair Bolsonaro, informeaza Rador.Luiz Inacio Lula da Silva a fost primit pe…

- Președintele Klaus Iohannis și soția Carmen Iohannis, insoțiți de mai mulți miniștri și oficiali romani au fost in Emiratele Arabe Unite. Pe langa vizita propriu-zisa, la intoarcere ar fi existat probleme.Ministrul Educației, Ligia Deca, a aflat ca are Covid-19. Ministrul Ligia Deca a solicitat reprogramarea…

- China vizeaza o creștere economica de aproximativ 5% in 2023 – una dintre cele mai scazute ținte ale sale din ultimele decenii. Aceste obiectiv prudent vine in contextul in care Beijingul incearca sa reporneasca a doua cea mai mare economie a lumii, dupa ce a renunțat la politica zero-Covid de inchidere,…

- Bugetul militar al Chinei va crește cu 7,2% in acest an, pana la aproximativ 1.550 miliarde de yuani (224 miliarde de dolari), relateaza CNN și Reuters . Cifrele au fost facute publice duminica, 5 martie, in deschiderea adunarii anuale a Congresului Național al Poporului (CNP), organul legislativ al…