- Angelina Jolie s-a lasat acoperita de albine intr-o campanie de constientizare a riscurilor de disparitie a acestor insecte. Diva de la Hollywood a uimit prin stapanirea de sine, iar presa i-a gasit imediat si pseudonimul perfect – Nasa albinelor. Campania a fost derulata de National Geographic.

- Tania Budi e apreciata de zeci de ani pentru felul in care arata. Mulți dintre fanii ei au spus ca are silueta unei adolescente, nu a unei doamne de 50 de ani. Iata ca acum, la 53 de ani, vedeta a decis sa faca prima operație estetica. Tania Budi și-a facut prima operație estetica la 53 de ani. Pana…

- Verdict final in procesul impotriva lui Johnny Depp! Actorul a fost gasit vinovat, dupa ce Amber Heard l-a acuzat ca a batut-o in repetate randuri in timpul casniciei lor. Vedeta de la Hollywood a negat acuzațiile și susține ca fosta soție a manipulat judecatorii.

- Oana Radu e una dintre cele mai apreciate vedete de la noi și toata lumea știe de schimbarile majore ale vedetei. Ea a reușit sa slabeasca mai multe kilograme in ultimii ani, dar acum intampina o problema serioasa de sanatate care ar putea sa duca direct pe masa de operație.

- Indura frigul si riscul de imbolnavire pentru prietenii necuvantatori! Hugh Jackman, Miley Cyrus si Helena Bonham Carter isi ingrijesc mai mult cainii decat pe ei, noteaza click.ro. Miley Cyrus (28 de ani), cunoscuta mai ales pentru prestatia din serialul “Hannah Montana”, este de asemenea ”topita”…