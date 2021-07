Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri, negociatori și echipaje medicale au intervenit in aceasta dimineața in Iași unde un barbat s-a urcat pe un stalp de inalta tensiune. Timp de zeci de minute omul a amenințat ca se arunca in gol el urcand la o inalțime de peste 30 de metri. Nu se cunosc cu exactitate motivele care stau in […]…

- Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu și-a gasit rapid fericirea in brațele unui alt barbat. Deși Antonia și Andrei au divorțat in urma cu un an, blondina și-a refacut rapid viața sentimentala. Dupa divorțul de Andrei Ștefanescu frumoasa blondina s-a indragostit de un alt barbat in timp ce se afla in…

- Salvatorii bistrițeni au fost solicitați de dimineața buna in Șirioara. Un barbat a cazut de la 4 metri inalțime. In aceasta dimineața, un apel la 112 anunța un incident in localitatea Șirioara. Un barbat s-ar fi urcat pe o casa, cazand de la 4 metri inalțime. Inspre locul incidentgului au fost direcționate…

- In urma cu cateva zile un turist a ramas blocat pe un pod de sticla intr-o statiune din provincia Jilin, nord-estul Chinei, dupa ce acesta a fost distrus de o furtuna. Incidentul a starnit veluri de ingrijorari cu privire la siguranta acestor poduri, care sunt construite in numar tot mai mare in toata…

- Incidentul a fost gestionat de ISU, care a transmis ca este vorba de un barbat de 29 de ani care s-a urcat pe un stalp de 20-25 de metri care apartine CFR si amenința ca se sinucide.La fața locului au ajuns un echipaj SMURD, autospeciala si urmau sa ajunga și negociatorii.Dupa mai multe minute, tanarul…

- Un posibil accident de munca s-a petrecut in cursul acestei dimineți de astazi, 22 aprilie 2021, in Municipiul Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, acesta s-a produs in urma cu cateva minute la o societate comerciala situata in zona industriala a municipiului Alba Iulia (Drumul Drambarului). Un barbat de…

- ACCIDENT MORTAL de munca in Alba Iulia: Un barbat de 50 de ani a CAZUT de la inalțime, in zona industriala ACCIDENT MORTAL de munca in Alba Iulia: Un barbat de 50 de ani a CAZUT de la inalțime Un posibil accident de munca s-a petrecut in cursul acestei dimineți, 22 aprilie, in Municipiul Alba Iulia.…