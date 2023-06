Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, in sedinta comuna, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, avand pe ordinea de zi eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Inaintea plenului, se vor reuni in sedinte structurile de conducere ale PNL si PSD. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor…

- Presedintele AUR, George Simion, a explicat in emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, ce masuri ar lua daca ar ajunge premier al Romaniei, dar si cum ar rezolva problema pensiilor speciale, relateaza Mediafax.Context: Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, in sedinta comuna, in prezenta…

- Parlamentarii voteaza ASTAZI proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale senatorilor și deputaților Parlamentarii voteaza ASTAZI proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale senatorilor și deputaților Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc, luni, in sedinta comuna pentru a supune la vot proiectul…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, in sedinta comuna, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, avand pe ordinea de zi eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Inaintea plenului, se vor reuni in sedinte structurile de conducere ale PNL si PSD, informeaza news.ro.Sedinta comuna…

- Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc, luni, in sedinta comuna pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Proiectul, initiat de deputatul PSD Alfred Simonis, modifica Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor in sensul abrogarii dispozitiilor…

- Comisia permanenta comune privind Statutul deputatilor si al senatorilor a emis un raport de adoptare la proiectului de lege privind desfiintarea pensiilor deputatilor si senatorilor initiat de catre deputatul PSD Altfred Simonis. Plenul reunit al Parlamentului va avea loc luni, de la ora 14.00, potrivit…

- Comisia permanenta pentru statutul parlamentarilor va avea joi, de la ora 10,00, o sedinta in care va da raport proiectului de lege privind desfiintarea pensiilor deputatilor si senatorilor. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, marti, desfasurarea sedintei Comisiei pentru…

- Proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor urmeaza sa fie adoptat, saptamana viitoare, luni, intr-o sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, conform celor convenite in prima sedinta a actualei coalitii de guvernare, au precizat surse oficiale.