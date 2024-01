Elicopterul SMURD, solicitat pentru un bărbat rănit grav pe marginea unui drum din Stăneşti Un barbat de 46 de ani din comuna Stanesti a fost preluat, sambata, in stare grava, cu elicopterul SMURD, dupa ce a fost accidentat de o masina in timp ce se deplasa pe marginea unui drum din localitate, au anuntat autoritatile din Valcea, potrivit Agerpres. "Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca, in timp ce conducea o autoutilitara pe DJ 643 B, in localitatea Stanesti, un barbat de 27 de ani, din localitatea Vaideeni, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ar fi surprins si accidentat un barbat care se deplasa pe partea carosabila", au informat reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

