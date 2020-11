Stiri pe aceeasi tema

- Sapte membri ai Fortei multinationale de observatori in Sinaiul egiptean si-au pierdut viata joi in urma prabusirii elicopterului in care se aflau, a indicat pentru agentia France Presse o sursa israeliana, fara a preciza cauza prabusirii.

- Situatia din Samos ''este extrem de dificila'', a declarat sambata un oficial grec dupa un puternic cutremur de magnitudine 6,6 ce a facut doi morti, cel putin sapte raniti si numeroase pagube in aceasta insula din Marea Egee, informeaza France Presse.

- Israelul a inregistrat vineri un nou record si a depasit pragul de 7.000 de contagieri zilnice cu noul coronavirus, cu cateva ore inainte sa intre in vigoare o inasprire a masurilor de izolare impuse deja in urma cu o saptamana, potrivit Agerpres. In ultimele zile si in pofida decretarii izolarii, Israelul…

- Zece persoane au fost ucise in urma prabusirii unei cladiri rezidentiale cu trei etaje luni, inaintea zorilor, in India, potrivit mass-media locale, in timp ce un oficial al agentiei pentru dezastre a declarat ca alte 25 ar fi prinse sub darimaturi, informeaza Reuters si France Presse, citate de Agerpres.…

- Tragedie in sud-vestul Chinei. 29 de oameni au murit, iar alti 28 sunt raniti, dintre care sapte in stare grava, dupa ce un restaurant cu doua etaje s-a prabusit. In acel moment, in interior era o petrecere cu ocazia zilei de nastere a unui barbat.

- Bilantul uman in urma prabusirii unui imobil de locuinte in vestul Indiei s-a ridicat miercuri la 16 morti, in timp ce echipele de salvare care cauta printre daramaturi supravietuitori nu se mai asteapta sa gaseasca alte victime, relateaza France Presse.Un complex de 47 de apartamente s-a…

- Armata israeliana a revendicat miercuri dimineata lovituri aeriene impotriva pozitiilor Hezbollah din Liban, de-a lungul granitei libanezo-israeliene, ca raspuns la "tiruri" ale miscarii siite spre soldatii sai, informeaza France Presse. "S-au tras focuri din Liban spre soldatii israelieni (...). Soldatii…

- Armata israeliana a anuntat luni noi bombardamente impotriva pozitiilor Hamas in Fasia Gaza, ca represalii pentru lansarea de baloane explozive si incendiare din enclava palestiniana spre teritoriul israelian, informeaza France Presse. "Avioane de lupta, avioane militare si tancuri au…