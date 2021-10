Elianne lansează primul său single alături de Global Records – Alelei Dupa colaborarile avute de-a lungul timpului cu artiști cunoscuți din industria muzicala din Romania, Elianne lanseaza primul single semant Global Records – “Alelei”. Versurile piesei ne vorbesc despre o poveste de dragoste unde, de-a lungul timpului, persoana iubita se transforma intr-un refugiu, un loc unde timpul se oprește și fiecare atingere se traiește cu o alta intensitate. “ este o poveste de dragoste, un razboi al raului necesar cu iubirea in cea mai pura forma a ei. E despre momentele in care e atat de bine, incat orice urma a raului din trecut reușește sa dispara, creand o iluzie a… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

