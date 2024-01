Elevii se întorc la școală. Astăzi a început modulul 3 Elevii s-au intors astazi la școala, in prima zi din modulul 3 al anului 2024. Aproape 3 milioane de copii au inceput școala și gradinița in aceasta dimineața, dupa doua saptamani de vacanța. Elevii și cadrele didactice vor merge la școala aproximativ o luna, dupa care vor lua o alta vacanța de o saptamana, decisa de inspectoratul școlar. Modului 3 poate dura 6,7 sau 8 saptamani, in funcție de vacanța de schi din luna urmatoare. Pe 8 ianuarie a inceput modul 3 din anul școlar 2023-2024, cand 2,9 milioane de școlari, preșcolari și antrepreșcolari au mers la unitațile de invațamant . Conform datelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

