Elevii Școlii Gimnaziale din Băcia, mutați în alte clădiri Toți elevii ȘColii Gimnaziale din Bacia vor urma cursurile, incepand din toamna, in alte cladiri. Incep lucrarile de reabilitare a Școlii Gimnaziale din Bacia. Pentru a se putea realiza acest lucru va fi necesar ca toți elevii care invața aici sa fie mutați in alte locații pentru continuarea studiilor. „Astfel, elevii claselor I – IV, vor face orele la Caminul Cultural din Bacia, iar elevii claselor V-VIII in incinta fostei școli din Tampa. In ceea ce privește amenajarea caminului din Bacia, nu sunt probleme intrucit acesta se prezinta intr-o stare foarte buna, are grupuri sanitare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

