- In Franța incepe astazi un nou an școlar, al doilea sub semnul crizei sanitare. Autoritațile au luat masuri pentru ca toți elevii sa revina in banci și sa se evite, pe cat posibil, cursurile online.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri ca nu vor mai fi permise in unitatile de invatamant „nici macar activitatile remediale” dupa depasirea ratei de infectare cu noul coronavirus de 6 la mia de locuitori. Singura exceptie va fi la invatamantul special, unde activitatile de terapie…

- Fara toate produsele necesare prevenției impotriva Covid-19, cu mobilier neadecvat, fara autorizații la incendiu sau paza in școli, sunt cateva dintre problemele pe care le intampina școlile din Timiș inainte de inceputul anului școlar. Autoritațile locale asigura insa ca toate acestea se vor rezolva…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca autoritatile iau in discutie posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina. Ministrul mai anunta ca festivitatile…

- In plina perioada de vacanța, Franța se pregatește pentru inceputul unui nou an școlar. Condițiile sanitare actuale și ingrijorarea legata de raspandirea variantei Delta impun masuri stricte, menite sa evite creșterea contaminarilor și reintoarcerea, pe cat posibil, la

- Inscrierile la Evaluarea Naționala 2021 au loc in saptamana 7-11 iunie 2021, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Elevii din seria curenta, adica absolvenții clasei a VIII-a din acest an „sunt inscriși automat de secretariatele unitaților de invațamant”, au anunțat oficiali…

