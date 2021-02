Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Elevilor critica ideea Ministerului Educației pentru structura anului școlar urmator. Elevii se plang ca va fi un dezechilibru semnificativ intre semestre, in condițiile in care primul ar urma sa aiba 14 saptamani, iar al doilea 20 de saptamani. Proiectul Ministerului spune ca…

- Consiliul National al Elevilor a anuntat ca nu este de acord cu structura anului scolar 2021-2022, aprobata de Ministerul Educatiei, sustinand ca organizarea cursurilor pana la mijlocul lunii iunie afecteaza direct calitatea actului educational, in conditiile in care cele mai multe unitati de invatamant…

- Cursurile in viitorul an scolar vor incepe pe 13 septembrie si se vor incheia pe 11 iunie, anul viitor. Ordinul ministrului educatiei privind structura anului scolar 2021-2022 a fost publicata astazi in Monitorul Oficial, Copiii vor incepe, asadar, scoala pe 13 septembrie, iar primul semestru va fi…

- Consiliul National al Elevilor atentioneaza Foto: Agerpres. Consiliul National al Elevilor sustine ca Ministerul Educatiei a aprobat structura anului scolar 2021 - 2022 fara a supune dezbaterii publice un astfel de proiect si fara a tine cont, în esenta, de opiniile reprezentantilor societatii…

- Elevii din Romania vor invața online dupa vacanța de iarna, adica de pe 11 ianuarie, pana cel puțin pe 8 februarie, a anunțat ministrul educației Sorin Cimpeanu. Insa tot mai multe voci din spațiul public spun ca școlile ar trebui redeschise, cel puțin in localitațile unde rata de infectare nu depașește…

- Consiliul Național al Elevilor cere oficial Ministerului Educației sa descentralizeze decizia privind deschiderea școlilor, in funcție de rata incidenței de COVID-19 la nivel local. Solicitarea vine in contextul in care noul Guvern nu a anunțat clar nici pana acum care este modalitatea in care elevii…

- Consiliul National al Elevilor solicita Ministerului Educatiei descentralizarea deciziei privind redeschiderea scolilor in functie de rata incidentei la nivel local si demararea discutiilor privind organizarea...

- Consiliul National al Elevilor cere ca reluarea cursurilor fata in fata sa fie decisa la nivel local, in functie de rata incodentei SARS-CoV-2. Scoala reincepe in format online pe 11 ianuarie. Ce altceva mai solicita reprezentantii elevilor?