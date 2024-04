Stiri pe aceeasi tema

- ”Cadet pentru o zi” – elevi din Alba Iulia au experimentat viața de ”militar”, la Batalionul 136 Geniu „Apulum” ”Cadet pentru o zi” – elevi din Alba Iulia au experimentat viața de ”militar”, la Batalionul 136 Geniu „Apulum” Cu prilejul aniversarii Zilei Forțelor Terestre, la Batalionul 136 Geniu „Apulum”…

- Elevii clasei a IX-a C, alaturi de profesorul diriginte Cristian Macrai, au participat la o acțiune de plantare pe raza comunei Calnic, zona administrata de Ocolul Silvic Ighiu. Activitatea, in cadrul careia elevii au plantat peste 400 de puieți de stejar, s-a realizat cu sprijinul Primariei comunei…

- Elevii claselor a IX-a A, D și E, insoțiți de locotenentul Catalin Bobar și profesorii diriginți Simona Mureșan și Dan Anca, au desfasurat ieri o actiune de ecologizare in Cimitirul Eroilor din municipiul Alba Iulia. Activitatea a fost inițiata in cadrul programului „Saptamana verde”, program care se…

- Elev caporal Ionela Galușca (clasa a X-a) reușește din nou performanța de a se califica la faza naționala a Olimpiadei de limba italiana. Motivata de rezultatul obținut anul trecut, Ionela s-a pregatit serios, reușind sa iși dezvolte cunoștințele lingvistice in limba italiana, iar increderea in forțele…

- Ținand cont de schimbarile care au avut loc in ultima perioada in politica locala, decizia mea este de a renunța la statutul de membru de partid. Imi doresc, cu sprijinul comunitații, sa candidez la alegerile locale din 9 iunie 2024 din postura de candidat independent, pentru un loc in cadrul Consiliului…

- Cel mai in varsta veteran de razboi din județul Alba, maior (rtg) Ioan Loghin (102 ani), din Farau, a fost condus pe ultimul drum de familia indoliata, consateni, autoritați locale și județene, intr-o ceremonie impresionanta religios-militara. De asemenea, pentru jertfa sa de arme, depusa pentru țara,…

- Recrutari MaPN in Alba. Locuri disponibile pentru soldați gradați: Sunt vizați barbații și femeile intre 18 și 45 de ani Recrutari MaPN in Alba. Continua activitatea de recrutare la MApN pentru soldat/gradat profesionist. Pentru posturile de soldat/gradat profesionist, seria I – 2024, sunt disponibile…

- Pentru posturile de soldat/gradat profesionist, seria I – 2024, sunt disponibile 5093 de locuri la nivel național, dintre care 9 locuri la Batalionul 136 Geniu ,,Apulum” Alba-Iulia, 4 locuri la Centrul 346 Comunicații și Tehnologia Informației “Sava Henția” Sebeș și 2 locuri la Colegiul Național Militar…