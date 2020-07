Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi, 1 iulie 2020, avizul la proiectul de lege privind modificarea articolului 41 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014. Intervenția legislativa vizeaza asigurarea elevilor din invațamantul gimnazial cu manuale școlare in mod gratuit, anunța Ministerul…

- Elevii de la Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" din Constanta fac cinste in fiecare an institutiei si uniformei, obtinand locuri fruntase la diferite discipline. Spiritul competitiv si dorinta de afirmare a elevilor impreuna cu daruirea si implicarea dascalilor duc in fiecare an la un palmares…

- “Consiliul Național al Elevilor contesta ferm aceasta propunere” și atrage atenția ca “este esențial sa nu pierdem din vedere impactul bugetar pe care aceasta masura il va avea. Avand in vedere faptul ca, la momentul de fața, in sistemul de invațamant din Romania sunt inmatriculați aproximativ 2,8…

- Elevii instituțiilor de invațamant ai Ministerului Afacerilor Interne vor efectua stagiul de pregatire la Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți/Viitori agenți de poliție vor beneficia de experiența și sprijinul colegilor pentru aprofundarea cunoștințelor de specialitate Opt fete și șaisprezece…

- Elevii si cadrele didactice care vor reveni la scoala pentru pregatirea examenelor nationale vor beneficia gratuit de masti de protectie pe care Guvernul le va distribui prin intermediul inspectoratelor scolare, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban."Mastile le vom asigura prin achizitie…

- Toti elevii din judetul Satu Mare vor beneficia de internet gratuit pana la finalul lunii august, printr-un parteneriat anuntat joi de catre Inspectoratul Scolar Judetean, printr-un comunicat de presa. "Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare a incheiat un contract de colaborare cu Telekom, prin care…

- Primaria Cluj-Napoca achizitioneaza zeci de mii de tablete pentru copiii din oras, pentru invatamantul online. Decizia a fost luata pentru a veni in sprijinul elevilor obligati sa invete doar acasa pe durata in care scolile sunt inchise din cauza pandemiei.