Elevii din Dej au devenit ”mici militari pentru o zi” – FOTO Ieri, la comandamentul Bazei 4 Logistica ”TRANSILVANIA” Dej, in cadrul programului ”Militar pentru o zi”, in ciuda vremii neprielnice, militarii au primit vizita unui numar impresionant de elevi dejeni. In cadrul atelierelor de prezentare a echipamentelor și materialelor din dotarea militarilor, elevii au avut ocazia sa vada actualitatea militara si sa primeasca raspunsuri la intrebari si curiozitați. In cadrul standului de prezentare tehnica, aceștia au primit informații despre tehnica nou intrata in dotarea structurilor de sprijin logistic: diferite tipuri de autocamioane IVECO, ATV-uri, autospeciale… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

