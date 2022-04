Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj a inregistrat inca o reușita de proporții prin munca și dedicarea elevilor și a cadrelor sale didactice. Echipa RUBIX a colegiului, indrumata de profesoara Romanța Ghița, participa pentru a patra oara consecutiv la cea mai mare competiție de robotica…

- Elevii din echipa de robotica a Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Turda – CyberPunk Robotics a reușit sa caștige etapa regionala (locul 1 la capitolul punctajelor) și sa obțina locul 1 la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa de robotica Xeo din Alba Iulia, locul 1 la competiția regionala de la Cluj. A caștigat Inspire Award și merge la naționala Echipa de robotica Xeo din Alba Iulia a caștigat Inspire Award și a ocupat locul 1 la comperiția regionala de la Cluj. Va participa la etapa naționala a competiției va avea…

- Echipa de robotica a Colegiului National „Elena Cuza” din Craiova „Rasky Freight Frenzy” are noi membrii de anul acesta. Si ei reusesc sa continue traditia si sa faca performanta la nivel national, fiind calificati la competitia First Tech Challenge, care anul acesta are tema crearea de mijloace de…

- Echipa FTC WATT’s UP de la Colegiul ”Dinicu Golescu” s-a calificat in etapa naționala a celei mai mari competiții de robotica dedicata tinerilor pasionați de acest domeniu. Pentru ediția din acest an, tinerii de la Dinicu au pregatit robotul ”Mugurel”, care are misiunea de a arunca intr-un coș cat mai…

- Eugen Tomac a fost reales președinte al PMP la congresul desfașurat sambata la București. La congres nu a participat și Cristian Diaconescu, fostul președinte al PMP, care a susținut ca a fost incalcata procedura in momentul convocarii congresului. Eugen Tomac este eurodeputat din 2019, iar in perioada…

- Simona Lupașcu, o mama din Braila, cere ajutorul tuturor medicilor din țara pentru a primi un diagnostic și implicit un tratament pentru fiul ei care s-a imbolnavit cand avea 13 ani. Spune ca este ultimul strigat de ajutor inainte de a pleca din țara. Vlad avea 13 ani cand a inceput sa se simta rau.…

- Astazi fost o zi importanta pentru Muzeul Județean Buzau, care a fost gazda a unui eveniment dedicat comemorarii victimelor comunismului in Romania, un eveniment pe care l-a organizat impreuna cu Muzeul Ororilor Comunismului din Romania și Colegiul Național „B.P. Hașdeu”, Buzau, prin intermediul doamnei…