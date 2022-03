In cadrul proiectului LIFE Rosalia, in data de 23.03.2022 s-a desfașurat o ora deschisa cu 26 de elevi ai clasei 10 C de la Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu Focșani. Au fost prezentate informatii privind: • Proiectul LIFE19NAT/RO/000023 Conservarea insectelor saproxilice in Carpați – LIFE ROsalia • Aspecte referitoare la speciile vizate de proiect care sunt […] Articolul Elevii de la Colegiul Economic au aflat informații despre insectele saproxilice apare prima data in Monitorul de Vrancea .