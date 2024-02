Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Vulturu continua procedurile pentru introducerea unei rețele de alimentare cu gaze naturale in localitate. In acest sens, a scos la licitație achiziția serviciilor de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții „Inființare rețea de distribuție gaze naturale…

- Cladirea Colegiului National „Mihai Eminescu”, ridicata pe un teren destinat initial construirii unui sediu al BNR, a fost reabilitata, dupa mai bine de patru ani de la inceperea lucrarilor, cu ajutorul a peste 70 de muncitori indieni. Valoarea proiectului se ridica la peste 26 milioane lei, iar lucrarile…

- Electrica pregatește o investiție de amploare in zona Dosul Țipaului din comuna Spulber, pentru a rezolva problema deranjamentelor dese semnalate de localnici. Locuitorii din aceasta zona au sezizat problemele cu furnizare energiei electrice atat catre Primarie dar și catre responsabili de la Electrica.…

- In perioada 17-19 ianuarie a.c., polițiștii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Focșani, au desfașurat o acțiune pe linie silvica, avand ca obiectiv verificarea legalitații exploatarii,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Buzau atrage atentia cu privire la adancirea crizei de personal in majoritatea sectoarelor economice, inclusiv in domeniul agricol, lucru confirmat de angajatorii din domeniu care nu mai reusesc sa identifice nici macar forta de munca necalificata.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Timisoara, ca in situatia in care nu mai exista acoperire vaccinala, pot reaparea si alte boli infectioase contagioase, considerate eradicate, in afara de rujeola pentru care s-a declarat oficial epidemie, in tara noastra. Ministrul Rafila a…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a semnat, miercuri, contractul de executie a unui penitenciar in localitatea Unguriu, judetul Buzau. Prezenta la ceremonia de semnare, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca este vorba de o investitie „cruciala” pentru sistemul penitenciar din Romania.…

- Locuitorii comunei Vulturu vor beneficia de un sistem de iluminat public modern. In acest sens, autoritațile locale au scos la licitație proiectul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Vulturu – satele Vulturu, Boțirlau, Vadu – Roșca și Maluri, județul…