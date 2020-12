Elevii constănțeni acuză că primarul Chițac vrea să taie bursele de merit sursa foto: Pexels Asociația Elevilor din Constanța acuza, printr-un comunicat de presa transmis luni, ca primarul Vergil Chițac vrea sa taie bursele de merit ale elevilor in ședința consiliului local din 15 decembrie. “AEC a transmis la finalul lunii noiembrie o solicitare primariei in care atragea atenția cu privire la intarzierea nejustificata a burselor pentru elevii inscriși la unitațile de invațamant de pe raza Municipiului Constanța. Ca raspuns, primaria a menționat faptul ca hotararea privind bursele va fi adoptata in prima ședința din luna decembrie. Luni, 14 decembrie a.c., pe site-ul… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC) il acuza pe noul primar al orașului, Vergil Chițac, ca vrea sa lase elevii fara burse in prag de Craciun, fiind vorba, deopotriva, de bursele elevilor olimpici, ale celor cu medie generala mare și ale celor cu probleme financiare, anunța MEDIAFAX. AEC…

- Deputatul AUR de Constanta, Viorel Focsa, a transmis un comunicat redactiei ZIUA de Constanta, ce cuprinde un mesaj pentru primarul Vergil Chitac.Iata textul mesajului transmis: TURTURI PE CALORIFERELE CONSTANTENILOR Domnule primar, va oferim numarul de telefon al domnului ministru, ca sa aflam cand…

- Inspectoratul Scolar Prahova a premiat, vineri, elevii care au obtinut 10 pe linie la editiile din aceasta vara de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat. In calitate de parteneri ai evenimentului, reprezentantii Primariei Ploiesti au suplimentat premiile pentru absolventii de 10 din municipiu, 18 la…

- Vergil Chitac, primarul Municipiului Constanta, a convocat Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, luni, 9 noiembrie 2020, ora 13.00 In cadrul sedintei vor fi desemnati prin vot cei doi viceprimari ai municipiului si se vor constitui comiisile de specialitate ale CLM PNL l a desemnat…

- Reprezentanții Primariei Ocna Mureș au transmis prin intermediul paginii de socializare, faptul ca astazi a avut loc ceremonia de constituire a Consiliului Local Ocna Mureș, ales in cadrul alegerilor locale din 27 septembrie. „Astazi, 28.10.2020, in sala mare a Casei de Cultura „Ion Sangereanu” a avut…

- Este Ziua Mondiala a Educatiei. Vergil Chitac, primarul ales la 27 septembrie sa conduca destinele municipiului Constanta pentru urmatorii patru ani, a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj.Este Ziua Mondiala a Educatiei. In acest an, dincolo de obisnuitele urari si ganduri de bine, as vrea…

- Corina Martin, candidatul Partidului Ecologist Roman Constanta pentru municipalitate a transmis un mesaj pentru constanteni Ea ii indeamna sa iasa la vot daca furia si supararea pe administratia locala i a determinat sa faca o schimbare "Duminica invingem sistemul. Vocea Constantei va invinge sistemul"Corina…

- Miercuri, 23.09.2020, ora 10.30, PNL Constanta organizeaza o conferinta de presa cu tema VOTUL UTIL, la sediul PNL din bulevardul Ferdinand, nr. 49.La eveniment participa Rares Bogdan, Prim vicepresedinte PNL. Bogdan Hutuca si Vergil Chitac sunt si ei prezenti.Bogdan Hutuca a luat cuvantul.Domnul europarlamentar…