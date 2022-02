Elevii au protestat la Roma Roma a fost astazi, 4 februarie, paralizata. Pe langa anunțata greva a celor care lucreaza in transportul public, au manifestat și elevii, carora li s-au alaturat și niște studenți. Ceea ce a facut ca metropola sa se confrunte cu probleme serioase in ce privește deplasarea cetațenilor și turiștilor dintr-un loc intr-altul. Demonstrația de protest a elevilor s-a desfașurat in doua locuri și la ore diferite. De la 9 la 10 in piazzale Ostiense, pe partea de pe via Campo Boario, și de la 10.30 la 12 in largo Bernardino da Feltre, pe viale Trastevere, in fata Ministerului Educatiei. Cei peste o mie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

