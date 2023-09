Stiri pe aceeasi tema

- Cinci elevi valceni au fost surprinși, azi dimineața, jucand jocuri de noroc in curtea unui bloc, de langa școala. Azi dimineața, jandarmii valceni au intervenit in cartierul Ostroveni unde se aflau elevii, cu varste intre 15 și 16 ani. Deși ar fi trebuit sa se pregateasca pentru orele de școala, ei…

- In dimineața acestei zile, in jurul orei 07:30, jandarmii valceni au intervenit in cartierul Ostroveni din municipiul Ramnicu Valcea unde au surprins cinci tineri cu varste cuprinse intre 15 și 16 ani, elevi ai unui liceu din apropiere, jucand jocuri de noroc in curtea unui bloc, in timp ce se indreptau…

- Miercuri, in jurul orei 07:30, jandarmii valceni au intervenit in cartierul Ostroveni din municipiul Ramnicu Valcea unde au surprins cinci tineri cu varste cuprinse intre 15 și 16 ani, elevi ai unui liceu din apropiere, jucand jocuri de noroc in curtea unui bloc, in timp ce se

- Jandarmii au intervenit la doua cazuri de furt, ieri, din același supermarket. Incidentele au avut loc la nici șase ore distanța. Prima data a fost vorba de trei barbați din Iași, iar a doua oara, o tanara din Viișoara. Doua incidente ierim, la nici 6 ore distanța, intr-un supermarket din Bistrița.…

- In perioada minivacanței de Sfanta Maria, peste 200 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare au asigurat masuri de ordine publica la evenimentele cultural-artistice, organizate in spațiul public. De asemenea, jandarmii au acționat zilnic pentru prevenirea și combaterea…

- CALENDAR an școlar 2023-2024 in ALBA și alte județe: prima zi de școala, perioadele de cursuri și vacanțele pentru elevi Calendar an școlar 2023-2024: Și in anul școlar urmator, este stabilita o vacanța, in februarie, cu perioada aleasa la nivelul fiecarui inspectorat județean. Astfel, structura anului…

- Din anul 2018, Valentina Pelinel traiește o adevarata poveste de dragoste alaturi de Cristi Borcea. Cei doi au impreuna trei copii, baiețelul Milan și gemenele Rania și Indira. Soția omului de afaceri se poate lauda cu o impresionanta cariera in modeling. Pentru a ajunge la perfomanțele de astazi, aceasta…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anunțat luni intr-un comunicat ca primarul comunei Breasta (judetul Dolj), Ion Vizitiu, nu poate justifica suma de 114.000 lei prin veniturile realizate impreuna cu familia, in perioada mandatului precedent (2016 – 2020). ANI a sesizat Parchetul de pe langa Inalta…