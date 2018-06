Elena Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a pronuntat, marti, sentinta definitiva in dosarul Gala Bute, caz in care Elena Udrea (44 de ani), fost ministru al Dezvoltarii, contesta o condamnare la 6 ani de inchisoare cu executare, data in prima instanta.



Inalta Curte a decis condamnarea definitiva a Elenei udrea la 6 ani de inchisoare cu executare, Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani cu executare. Magistratii au pastrat in cazul celorllati inculpati deciziiile date in faza de fond.



Elena Udrea este unul dintre cei mai puternici politicieni din ultimul deceniu, fost candidat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

