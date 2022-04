Elena Udrea, condamnată definitiv cu executare la 6 ani de închisoare în Procesul „Gala Bute” Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis joi condamnarea definitiva a fostului ministru, Elena Udrea, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul „Gala Bute”. O decizie in acest dosar fusese luata inca din 2018 dar Udrea a introdus doua cai extraordinare de atac: recurs in casație și contestație in anulare. Contestația in anulare a fost facuta dupa o decizie a Curții Constituționale care declara nelegala constituirea completurilor de 3 și de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Concret, Curtea Constituționala a decis ca la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

