- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, ca nefondat, recursul in casatie, o cale extraordinara de atac, prin care Elena Udrea a solicitat anularea condamnarii de sase ani de inchisoare primita in dosarul ‘Gala Bute’. Aceeasi decizie a fost luata si in…

- Mii de dosare de coruptie s-ar putea inchide dupa ce completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat marti ca decizia CCR privind prescriptia se aplica retroactiv.

- Elena Udrea a fost adusa luni din penitenciar la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a lua parte la dezbaterea unui recurs in casatie, o cale extraordinara de atac prin care fostul ministru incearca sa obtina anularea condamnarii de sase ani inchisoare primita in

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri o noua incercare a Elenei Udrea de a fi eliberata din inchisoare, conform Agerpres.roUdrea este detinuta in Penitenciarul Targsor, unde executa o pedeapsa de 6 ani primita in dosarul Gala Bute. Sentinta de condamnare…

- Decizie de ultima ora in dosarul „Gala Bute”! Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) au respins astazi, 23 septembrie, excepția de constituționalitate formulata de Elena Udrea, precum și apelurile impotriva deciziei penale pronunțata in Completul de cinci judecatori. Aceasta este…

- Avocații Elenei Udrea au facut un apel la Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva contestatiei in anulare in dosarul ”Gala Bute”, respinsa definitiv in aprilie de magistratii de la aceeasi instanta, informeaza Agerpres. In replica, DNA sustine ca procedura nu este prevazuta de legea penala.Luni,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu si fostul sef al Aviatiei Militare Iosif Rus au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul Revolutiei, pentru crime impotriva umanitatii. Dosarul a fost retrimis instanței la…