- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana au admis demersul procurorilor și l-au plasat pe barbatul care și-a omorât fara mila prietenul, la Bacioi. Acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Informația a fost confirmata de catre purtatorul de cuvânt al Procuraturii…

- Președintele Partidului pentru Oameni, Animale și Natura, juristul Ion Dron, a declarat in studioul Sputnik Moldova ca experții Comisei de la Veneția au fost deranjați de mai multe prevederi inadmisibile operate de catre Parlamentul de la Chișinau.

- A venit momentul și ultimei lansari inainte de urmatorul album semnat Killa Fonic – TERRA VISTA. Piesa “Bloody Acapulco” este de-a dreptul electrica, iar videoclipul are ceva din Tarantino. Un singur play iți poate dubla stima de sine pentru ca versurile vorbesc despre identitatea magnetica a unui personaj…

- Dupa mai multe colaborari de succes, Mindblow revine și lanseaza o noua piesa speciala „Don’t let me Go”, produsa de Gino Manzotti și Maxx de la DJ Project. Cei trei au facut echipa buna și le-a ieșit un produs pe cinste. DJ Mindlow a lansat, alaturi de Gino Manzotti și Maxx de la DJ Project, sub egida…

- Doi dintre cei mai vizibili artiști urbani din Romania și-au unit vocile pentru piesa „Poezii Seamana A Știri”. Vorbim aici de Oscar și Killa Fonic care colaboreaza pentru prima oara. „Poezii Seamana A Știri” este o piesa hip-hop puternica despre arta care este mai presus ca banul. Cei doi fiind cunoscuți…

- Julia Michaels face echipa cu Campbell’s pentru o noua colaborare palpitanta, mai precis pentru lansarea „M’m! M’m! Records”, artista fiind una dintre primii semnați. Dupa un studiu de caz condus de Campbell’s, aceștia au descoperit ca 73% dintre participanți asculta muzica in timp ce gatesc, compania…

- A cucerit topurile de specialitate cu “Enigma”, alaturi de Tata Vlad, iar acum, AMI revine cu un nou single, parte din cel mai recent album lansat – „Enigma”, care va ajunge cu ușurința in preferințele ascultatorilor. “Fluturi” este o piesa sensibila, prin intermediul careia artista dorește sa sublinieze…

- Rico88 colaboreaza pentru a doua oara cu Killa Fonic și lanseaza „0 Cellulite”. Celor doi li se alatura și 911, care iși pune amprenta pe producția piesei. Cu un sound fresh și versuri in italiana, track-ul promite sa intre cu ușurința in playlist-urile amatorilor de trap și rap. Piesa a fost compusa…