Elefant Online testeaza piata pentru o oferta de obligatiuni privata

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 501,2 milioane lei, in scadere cu 10,64% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Profitul brut…

- Producatorul de caramizi Cemacon Cluj-Napoca (CEON), care are printre actionari si cea mai puternica afa¬cere antreprenoriala din Romania – Dedeman -, a raportat afaceri de 21,4 mil. lei la trei luni, plus 86% comparativ cu perioada similara din 2017, in timp ce profitul net a fost de 6,1 mil. lei,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cea mai importanta institutie a pietei locale de capital, a lansat in parteneriat cu Banca Transilvania, KPMG si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Ghidul Investitorilor Straini care isi propune sa promoveze Romania ca destinatie de investitii.…

- "Municipiul Bucuresti informeaza investitorii ca intentioneaza sa lanseze o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6%…

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- Actiunile BRD au crescut luni cu un spectaculos 3,5% si au inregistrat o valoare a tranzactiilor de aproape 11 mil. lei, cea mai mare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Evolutia vine dupa ce banca a anuntat oficial cel mai mare dividend din istorie, informatie care era insa prezenta in piata…

- Producatorul de ulei Argus a inregistrat, in 2017, pierderi de 9,2 milioane de lei la o cifra de afaceri de 163,03 milioane de lei, arata datele raportate de companie catre Bursa de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri a companiei a scazut in anul 2017 cu 15% comparativ cu anul precedent.…

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…