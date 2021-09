Stiri pe aceeasi tema

- Electrica Furnizare a demarat o verificare suplimentara a facturilor emise cu valori atipice in raport cu istoricul de facturare si comportamentul de consum in cazul unora dintre clientii casnici din portofoliul companiei. "Ca urmare a situatiilor constatate in ultima perioada cu privire…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, listat la Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul ONE, a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 434 milioane de lei, in crestere cu 96% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat luni compania, arata Agerpres. Totodata, compania…

- Bursa de Valori Bucuresti a publicat astazi un raport al societatii comerciale AIR CLAIM S.A. Constanta, prin care se anunta demisia unui membru al Consiliului de Administratie al Companiei si numirea unui membru interimar in Consiliul de Administratie. Potrivit raportului, AIR CLAIM S.A. informeaza…

- Obligatiunile BestJobs Recrutare intra miercuri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, informeaza BVB. Obligatiunile companiei, in valoare de peste 3 milioane de euro, se vor tranzactiona sub simbolul bursier JOBS26E. Listarea obligatiunilor…

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) a anunțat ca Impact Developer & Contractor ( Impact , BVB: IMP ), primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, se alatura ARIR in calitate de Membru Asociat. Impact are un istoric de listare de 25 ani, timp…

- Simtel Team, compania romaneasca de tehnologie și inginerie fondata de trei absolvenți de Electronica și Telecomunicații in 2010, face primul pas pe piața de capital prin listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier SMTL. Compania a derulat un plasament privat de acțiuni…