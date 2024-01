EL Radu aduce în playlisturi “Mi-e Dor” (Video) Interpretul și producatorul din Republica Moldova, EL Radu, lanseaza la incepului lui 2024 o noua piesa, “Mi-e Dor”, dar și videoclipul acesteia. Melodia poarta o haina muzicala romantica, nostalgica, iar pe alocuri se simte și o ușoara nuanța de tristețe. Din spusele artistului – “Piesa “Mi-e Dor” are o structura melodica aparte, e genul acela de piesa pe care o simt ca pe o parte din mine. Mereu mi-a placut sa cant piese triste, poate poarta un altfel de vibe, nu știu, dar e o piesa la care am muncit mult, alaturi de echipa mea, plus este o perioada a anului in care melodiile respective se… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

