Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, noile masuri pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus, dupa ședința CNSU, in care vor fi facute aceste propuneri. Printre acestea se numara purtatul maștii in aer liber in zonele aglomerate, dar și limitarea programului…

- Guvernul s-ar putea reuni marti, in sedinta, pentru a completa Hotararea de Guvern privind starea de alerta cu prevederile referitoare la izolare li carantina, ca urmare a intrarii in vigoare a legii pe aceasta tema adoptata de Parlament ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale. Premierul Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, privitor la Legea carantinarii și izolarii, ca nu crede ca romanii vor apela la instanța daca vor fi izolați dupa ce s-au infectat cu COVID și nici nu cred ca mai exista vreun temei pentru ca aceasta sa fie contestata la CCR. Premierul a participat la dezbaterile…

- Nicușor Dan a primit donații de 241.000 lei (peste 50.000 Euro) intre anii 2017 și 2019, ani in care nu a participat la vreo competiție electorala. Datele reies din declarațiile sale de avere, potrivit Grupului de Investigații Politice. Suma reprezinta 70% din indemnizațiile primite de el in calitate…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis suspendarea executarii Hotararii de Guvern privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice. Ministrul Citu dorea sa rupa in doua Directia Generala Juridica, exact directia care trebuie sa gestioneze un proces cu parintii ministrului. Seful Directiei Generale Juridice,…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a apreciat, marți, la Digi24 ca prelungirea starii de alerta este o masura care poate dauna electoral PNL-ului, insa președintele Klaus Iohannis a ales aceasta cale intre „voturi” și „responsabilitate”. „Eu ma astept la foarte multa responsabilitate si de la stanga…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca este un susținator al vaccinarii, iar cei care se opun spun numai ”absurditați” și „aberații” fiind finanțați pentru campaniile pe care le deruleaza. ”Eu sunt un susținator al vaccinului. Ar trebui sa fim și noi mai proactivi, sa derulam campanii in care…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, luni, cu ocazia Zilei Copilului, ca momentele petrecute de copii alaturi de parinți in timpul epidemiei de coronavirus „vor deveni in timp o neprețuita amintire a copilariei”. „Este sarbatoarea copiilor, astazi, o zi pe care le-o dedicam in fiecare an cu multa bucurie…