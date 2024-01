Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultim moment despre barbatul din Hunedoara! Barbatul care a ucis-o cu sange rece pe mama fostei sale iubite a fost trimis in judecata. Instanța l-a acuzat pentru fapte grave, astfel ca ar putea sa iși petreaca mulți ani in spatele gratiilor. In aceste momente, barbatul este in arest preventiv…

- Castigarea unui premiu la Loto a adus bucurie intr-o familie din SUA. Fericirea s-a transformat in furie atunci cand sotia barbatului castigator i-a anuntat si pe partintii acestuia ca fiul lor a devenit bogat peste noapte.

- Veste trista pentru locuitorii orașului Negrești. Sambata dimineața, s-a stins din viața fostul viceprimar al orașului, Radu Moroșanu. Din primele informații, acesta a murit in urma unui stop cardiac. Prietenii știau ca Radu are unele probleme cardiace, insa nimeni nu s-a gandit la acest deznodamant…

- Mircea Radu este casatorit de 11 ani cu Raluca și a fost intotdeauna discret cu viața lui personala. Soția prezentatorului este cu 20 de ani mai tanara decat el, insa varsta nu a fost niciodata o problema pentru ei.De 11 ani, Mircea Radu este casatorit cu Raluca, chiar daca povestea lor de dragoste…

- In ciuda succesului pe care il are, Gina Pistol nu a fost ocolita de probleme. Soția lui Smiley s-a confruntat cu depresia postnatala și, din cauza unor probleme de sanatate, a fost nevoita sa renunțe la televiziune.

- In luna noiembrie 2023, ploua cu bani pentru trei zodii, in schimb ce pe alții nativi ii așteapta o perioada marcata de greutați financiare și schimbari la locul de munca. Afla de la Oana și Adina Timofte care sunt zilele benefice și cele la care trebuie sa fii atent, in funcție de zodie.

- Miruna Pascu ramane in arest pentru inca 30 de zile! In ciuda strategiei pregatite și a lacrimilor varsate in fața instanței, mama beizadelei drogate nu a reușit sa convinga magistrații.Mama lui Vlad Pascu a invocat chiar și probleme de sanatate pentru a-i indupleca pe judecatori. Decizia nu a fost…