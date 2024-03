Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Enceanu și Angelica, soția acestuia, probleme cu legea. De ce sunt chemați cei doi parteneri in fața magistraților in calitate de "parați". Cantarețul mai are un proces pe rol, dupa ce a decis sa dea in judecata „ Ansamblul Maria Tanase” din Craiova, condus de colega sa, Niculina Stoican.

- Cristian Tudor Popescu (CTP) considera ca Simona Halep și-a micșorat singura șansele de caștig de la TAS.Acesta considera faptul ca sportiva a acordat interviuri in care s-a declarat nevinovata, un lucru negativ, care ar putea influența decizia instanței. Simona a acordat 5 interviuri din…

- Ce se intampla in procesul in care Naba Salem a fost data in judecata pentru cadouri. Dupa ce povestea dintre bruneta și Rubi, cea despre care spunea vedeta ca i-a fost iubita, a ajuns la tribunal, lucrurile se complica. Cele doua femei au stat fața in fața.

- Cei care locuiesc la bloc știu prea bine ca, luna de luna, au de achitat o serie de facturi pentru intreținerea imobilului. Unele apartemente scapa insa de o anumita cheltuiala obligatorie pentru celelalte. Afla, din randurile de mai jos, care este taxa pe care nu trebuie sa o plateasca romanii care…

- Tzanca Uraganu se confrunta din nou cu probleme serioase. Manelistul a fost audiat, in cursul zilei de azi, la DIICOT. Cunoscutul artist de la noi s-a ascuns de interlopi și a cerut ajutorul Poliției. Iata ce se intampla, in aceste momente, cu cantarețul!

- El face aroganțe cu mașini de lux și afișaza o viața extravaganta, iar ea, mama a doi dintre copii lui, este data in judecata pentru datorii. Se pare ca Lambada, fosta soție a lui Tzanca Uraganu, are probleme finciare.

- Monique Olivier, in varsta de 75 de ani, sotia unui criminal in serie din Franta, a fost condamnata la inchisoare pe viata, pentru complicitate la doua crime si o rapire, relateaza BBC.Femeia a fost judecata in Franta pentru participarea sa la violarea si uciderea lui Joanna Parrish, in varsta de 20…