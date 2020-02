Stiri pe aceeasi tema

- Vili Viorel Paun era originar din localitatea Singureni, județul Giurgiu. Se afla insa de cațiva ani in Germania, alaturi de familie. Baiatul locuia in Hanau alaturi de mama și de tatal sau. Femeia este chiar verișoara primarului localitații Singureni, Marian Patuleanu. „Este nepotul meu”, a declarat…

- Una dintre victimele atacurilor din Germania este un roman de doar 23 de ani dintr-o comuna din județul Giurgiu, a anunțat Antena3. Unchiul lui Viorel a povestit in exclusivitate, joi, la Sinteza zilei, cum a nim...

- Un roman se afla printre cei noua oameni ucisi in atacurile armate care au avut loc in doua baruri din orasul german Hanau. Informatia a aparut initial in presa germana, iar apoi au venit date si din Romania. Ar fi vorba despre un tanar de 22 de ani, nepotul primarului din comuna Singureni, judetul…

- Un roman a fost ucis in atacul armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi in oraselul german Hanau, cand un individ a ucis 9 oameni, inainte de... The post Ultima ora: Se confirma! Un roman de 22-23 de ani a fost ucis in atacurile din Germania appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman a fost ucis in atacul armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi in oraselul german Hanau, cand un individ a ucis 9 oameni, inainte de a-și impușca mama și a se sinucide.Deși MAE a anunțat ca niciun roman nu se afla printre persoanele ucise, primarul comunei Singureni a declarat…

- Publicația zeit.de din Germania anunța ca, printre cele 11 victime ale atacului de la cele doua baruri din Hanau, ar fi și o romanca. Femeia urma sa devina mama, fiind gravida. Deocamdata, informația nu a fost confirmata și de autoritațile romane.Potrivit poliției, un barbat a deschis focul…

- Un cetatean roman in varsta de 40 ani este cercetat pentru tainuire dupa ce a fost depistat de catre autoritatile de frontiera de la PTF Giurgiu – Ruse in timp ce incerca sa iasa din tara la volanul unui autoturism in valoare de 74.730 lei, cautat de autoritatile din Germania – anunta Politia de Frontiera…

- Politia ceha a anuntat marti ca un barbat s-a impuscat in cap in interiorul unui automobil cautat in cadrul operatiunii lansate dupa atacul comis la un spital din Ostrava (nord-estul Cehiei), soldat cu...