- Mario Iorgulescu a fost pus oficial sub acuzare pentru ucidere din culpa și conducere sub influența substanțelor interzise. Acest lucru se intampla la aproape doua luni dupa ce a provocat un grav accident, in urma caruia un alt tanar a murit, potrivit G4Media.ro. Procurorii romani le-au cerut omologilor…

- Accidentul mortal produs in urma cu o luna și jumatate de Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, continua sa starneasca discuții aprinse in spațiul public. Mario Iorgulescu a comis un accident grav pe 8 septembrie, soldat cu moartea unui alt tanar, dupa ce a pierdut controlul automobilului Aston…

- Vin noi vesti din Italia despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu. Fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal s-a trezit din coma, a fost deconectat de la aparate si se poate hrani singur. Procurorii il asteapta in tara pentru a putea da explicatii despre accidentul pe care l-a provocat…

- La 8 septembrie, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a provocat un accident mortal, intrand pe contrasens pe soseaua Chitilei. Apoi, la 25 septembrie, tanarul de 24 de ani a fost scos din tara.

- Echipa de minifotbal „old-boys” Vulturii Dej a obținut un merituos loc 5 in cadrul turneului final european EMF CHAMPIONS LEAGUE – MASTERS CUP 2019, competiție care s-a desfașurat in perioada 6-8 septembrie la Rimini – Riccione, Italia. Echipa dejeana a facut parte din grupa D, alaturi de echipa slovaca…

- Petrisor Vasile Cioroaba, un tanar roman de doar 18 ani, a avut parte de un sfarsit tragic. Plecat in Italia, Petrisor a fost ucis in urma unui accident rutier si lasat abandonat pe marginea drumului. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum.

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost implicat intr-un accident produs duminica pe soseaua Chitilei, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. S-a aflat cine este tanarul care și-a pierdut viața!

Echipe de juniori „republicani" U-19 și U-17 au pierdut ieri, la ambele categorii de varsta, partidele cu LPS Sebeș.