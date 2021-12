Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi studenti luati la audieri in cazul dublului asasinat din complexul Roua Residence au fost eliberati, conform surselor din Parchet, si s-au intors la camin. Ultimele informatii arata ca procurorii investigheaza alte piste obtinute in urma audierii acestora, dar in momentul de fata acestia sunt…

- O tanara romanca si iubitul ei marocan, studenti la Universitatea de Medicina și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, au fost gasiți morți sambata dimineața, intr-o vila din cartierul Moara de Vant din Iasi. Descoperire macabra intr-o vila dintr-un cartier rezidențial din Iași. Doi studenți la medicina…

- Simptomele LONG-COVID au fost supuse unei dezbateri la un Congres International, organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti. Medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna la Spitalul Judetean Galati, prorector al Universitatii ”Dunarea de Jos”, a…

- Persoanele cu anumite afecțiuni anterioare, precum probleme respiratorii, digestive sau cardiace, beneficiaza de o protecție mai buna din partea propriului sistem imunitar, daca se imbolnavesc de COVID-19, arata datele unui studiu publicat miercuri, 1 decembrie, de Universitatea de Medicina din Graz,…

- Cincisprezece studenti de la Universitatea de Medicina din Timisoara au renuntat la timpul liber dintre cursuri si s-au dus sa ajute la evaluarea pacientilor care ajung cu COVID-19, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, potrivit news.ro. ”Vrem sa ajutam! Ce trebuie…

- Caz șocant in vestul Rusiei! Trei tinere, studente la Medicina, au fost ucise cu bestialitate, cu un topor. Totul s-a intamplat in orașul Gai din Orenburg, o regiune care se invecineaza cu Kazahstanul, iar trupurile lor neinsuflețite au fost descoperite in urma unui incendiu care a izbucnit in apartamentul…

- Fotografia profesorului dr. Ciavdar Pavlov de la Universitatea de Medicina I.M. Secenov din Moscova, cea mai veche de acest profil din Rusia, ii este atribuita unui medic numit Aurelian Perjovschi, de negasit in registrul Colegiului Medicilor, care recomanda de peste doi ani produse de infrumusețare…

- In aceasta saptamana va fi redeschisa Secția externa a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Targu-Mureș care este amenajata in Sala Polivalenta a Universitații de Medicina și Farmacie, din cauza creșterii numarului pacienților in stare critica la nivel național. Intr-o prima etapa, vor fi pregatite…