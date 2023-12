Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 15-a din Serie A, anunța news.ro.In meciul inaugural al rundei cu numarul 15, Juventus Torino a avut o sansa mare de a deschide scorul in minutul 19, la dubla ocazie Vlahovic…

- Juventus - Napoli, meci contand pentru etapa a 15-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 8 decembrie, de la ora 21:45, pe Allianz Arena din Torino, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Echipa Juventus Torino a invins la limita in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia AC Monza, vineri, in prologul etapei a 14-a a campionatului de fotbal al Italiei, urcand provizoriu pe prima pozitie a clasamentului.Juve a deschis scorul prin internationalul francez Adrien Rabiot, in minutul 12,…

- Fostul internațional italian, Fabio Quagliarella, și-a anunțat oficial retragerea dupa ce și-a petrecut toata cariera in Italia. Quagliarella a ramas liber de contract in luna iunie a acestui an, dupa desparțirea de Sampdoria, formație care a retrogradat in Serie B la finalul stagiunii precedente. ...

- Internationalul italian Nicolo Fagioli si-a prelungit marti contractul cu Juventus, in timp ce ispaseste o suspendare de sapte luni pentru pariuri sportive. „Juventus are placerea de a anunta ca contractul lui Nicolo Fagioli a fost reinnoit pana la 30 iunie 2028”, a anuntat clubul din Serie A intr-un…

- Tehnicianul Rudi Garcia va fi demis de la Napoli, anunta presa italiana, dupa ce echipa napoletana a pierdut cu Empoli, scor 1-2, in etapa a 12-a din Serie A, potrivit news.ro.Cu aceasta a treia infrangere a sezonului, totul s-a terminat pentru Rudi Garcia, al carui post pe banca este amenintat de…

- Internaționalul roman Radu Dragușin este unul dintre cei mai buni fundași centrali din Serie A, el jucand titular incontestabil la nou promovata Genoa. Dragușin a sosit la 17 ani in Italia la Juventus, dar gruparea din Torino a considerat ca nu va ajunge foarte departe și a fost de acord mai intai cu…

- Fostul rege al paparazzilor, Fabrizio Corona, a deconspirat alți fotbaliști care au cazut in patima pariurilor la agențiile neautorizate. Stephan El Shaarawy (AS Roma), Federico Gatti (Juventus) și Nicolo Casale (Lazio) se adauga lui Fagiolo, Tonali și Zaniolo, toți trei deja anchetați de procurori.…