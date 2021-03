El este misteriosul tată al copilului Ramonei Bădescu! Este bancher Devenita mama in urma cu doi ani, frumoasa olteanca ce a fost distributa in multe emisiuni și filme italiene la inceputul anilor ’90, il prezinta prima data pe omul ce i-a adus zambetul pe buze, Fabio Cali, un bancher cu origini din Sicilia. Ramona Badescu l-a dezvaluit ca barbatl care o face fericita și alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de trei ani de zile. Alaturi de el, olteanca noastra a devenit pentru prima oara mama. Cuplul are impreuna un baiețel minunat, care pe 17 martie implinește 1 an și 6 luni. Vedeta are multe in comun cu viitorul ei soț, cu un an… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

