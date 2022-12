El este criminalul aflat în libertate care şi-a decapitat vecinul cu o drujbă Un criminal periculos, care a decapitat un om cu o drujba, este liber de mai bine de 48 de ore. Nenorocirea s-a intamplat in comuna Calarasi, din judetul Dolj. Fiul victimei, plecat la munca in Spania, sustine ca tatal lui, in varsta de 57 de ani, a fost decapitat de tanarul de 25 de ani in timp ce stateau impreuna la un pahar, in seara de Ajun. Martor la crima a fost si un al treilea barbat. "Primul telefon pe care l-am primit a fost ieri dimineata, pe la ora 7:00. M-a sunat o vecina, si mi-a spus sa iau primul avion pentru ca tatal meu este mort. A mai spus ca ea l-a gasit jos, intr-o balta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

