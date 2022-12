Total necunoscut in țara unde s-a nascut, Șerban Ghenea este cel mai premiat roman din showbiz-ul muzical mondial. Muzicianul și inginerul de sunet ce a venit pe lume la București, in urma cu 53 ani, și-a adus contribuția la peste 180 de cantece celebre la nivel mondial, iar toate au atins prima poziție in clasamente muzicale. Cantece celebre ale lui Bruno Mars (”Girls like U”, ”One More Night”) , Justin Timberlake (”Can’t Stop The Feeling”), Maroon5 & Christina Aguilera (”Move’s Like Jagger”), Kate Peery (”Dark House”, ”California Gurls”) ori Ariana Grande (”Rings”) sunt mari succese mixate…