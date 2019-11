Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Harghita au deschis dosar penal in cazul ursului lovit sambata de mașina in localitatea Praid și lasat sa agonizeze 18 ore pe drum, in timp ce autoritațile il pazeau, informeaza Hotnews. Oamenii legii fac cercetari pentru a stabili daca s-a comis vreo infracțiune, iar oficialii iși paseaza…

- Ursul lovit de mașina in Harghita a fost eutanasiat, dupa ce a agonizat toata noaptea. Avea 3 picioare fracturate. Ursul a fost lovit de o masina sambata seara, pe DN 13 A, intre Praid si Sovata, a agonizat ore in sir pe strada, fara sa fie ajutat. Persoanele din autoturism nu au fost ranite. Doar un…

