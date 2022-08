El e multiplul campion mondial care se luptă de 11 ani cu o boală autoimună! Ionuț Mitrea, unul dintre cei mai medaliați sportivi din Kempo din Romania a realizat pana la 27 de ani ce alții nu reușesc intr-o viața! „Sunt multiplu campion național, european, mondial, am fost peste tot in lume la competiții. Cea mai mare satisfacție este atunci cand urci pe primul loc al podiumului și ți se canta imnul” – Ionuț Mitrea, multiplu campion de kempo, antrenor la clubul din Giurgiu. Puțina lume știe ca tanarul a concurat cu dureri groaznice din cauza unei boli autoimune pe care medicii i-au descoperit-o la 16 ani. „Se numește spondilita anchilozanta și consta in inflamații la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

