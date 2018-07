Stiri pe aceeasi tema

- Rezultat extraordinar la Campionatele Europene pe echipe de juniori sub 18 ani din Germania. Tinerii condusi de antrenorul FIDE Nad-Titus Petre, se întoarce cu un rezultat formidabil: campioni europeni la baieți și vicecampioane la fete.

- Tragedie de proportii peste hotare! Patru tineri romani au murit inecati, in Germania, intr-o singura zi. Totul s-a petrecut duminica in trei locatii diferite. Una dintre victime, un adolsecent de 19 ani...

- Doua tinere, de 18, respectiv 20 ani, isi petrec un an din viata lor in Romania, in mod voluntar, fara a primi vreun ban, pentru a avea grija de copiii amarati din Botosani.Iulia Wagner si Karina Fasser sunt numele celor doua fete care ne dau o lectie de viata atat individual, cat si ca ...

- In perioada 21 iunie-5 iulie la Radauți și Rovershagen (Germania), Uniunea Populara Germana pentru Ingrijirea Mormintelor de Razboi (VDK e.V., filiala landului Mecklenburg-Vorpommern) organizeaza o Tabara școlara internaționala de lucru la cimitirele militare. Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar,…

- Doi romani aflati la munca in localitatea Bornheim din Germania au murit in ultima luna, iar cel de-al doilea deces ar fi survenit din cauza faptului ca sefii au ezitat sa cheme ambulanta solicitata de un barbat in varsta de 43 de ani din cauza ca se temeau de o posibila amenda.

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel critica dur autoritatile germane, dupa ce doi romani care munceau ilegal langa Bonn au decedat pentru ca angajatorii lor au refuzat sa cheme ambulanta cand oamenilor li se facuse rau."Dupa dezvaluirile revoltatoare despre abuzurile impotriva romancelor din…

- Circa 200 de tineri prieteni de-ai lui Alex, tânarul din Florești care are nevoie de bani pentru a se trata de cancer în Germania. Tinerii au avut pancarte și un banner uriaș pe care au scris #împreunaptalex. Aceștia au scandat lozinci…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la km124, in zona localitatii argesene Valea Ursului, a avut loc in jurul orei 08.40 un eveniment rutier fara victime in care au fost implicate un autocar si un autoturism.