Noi interceptari ale unor apeluri telefonice ale unor militari rusi, realizate de armata ucraineana si transmise ziarului britanic The Guardian, care le-a publicat in editia de marti, arata disperarea fortelor ruse de pe frontul din Ucraina. Intr-una dintre aceste interceptari, realizata la 9 noiembrie, in apropiere de orasul Liman, un militar rus care sta de […]