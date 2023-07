Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Turciei a majorat joi rata dobanzii cheie a tarii, aproape dubland-o de la 8,5% la 15%, in timp ce noua administratie economica a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, reales recent, s-a angajat intr-o schimbare dramatica a politicii monetare, transmite CNBC, potrivit News.ro.

- Prim-ministrul Dorin Recean a reprezentat Republica Moldova la ceremonia de investire a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Republica Moldova și Turcia dezvolta un parteneriat strategic și am transmis intenția noastra de aprofundare a relațiilor bilaterale, in special potențialul comercial-economic…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a felicitat, in cursul noptii, pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru victoria in scrutinul prezidential din Turcia, informeaza Mediafax."Felicitari presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pentru realegerea in functie", a declarat Biden intr-un…

- Premierul ungar Viktor Orban l-a felicitat duminica pe presedintele Recep Tayyip Erdogan pentru victoria acestuia in turul doi al alegerilor prezidentiale in Turcia, desi inca nu au fost anuntate rezultatele oficiale, relateaza agentia DPA.

- Președintele truc și partidul sau de guvernamant au adoptat noi reguli in stilul UE pentru a-și consolida controlul asupra platformelor digitale inainte de alegerile din aceasta luna, scrie Politico.eu .In campania sa de a pastra președinția Turciei, Recep Tayyip Erdogan are o arma secreta: reprimarea…

- Oricine va castiga alegerile din Turcia din aceasta luna este de asteptat ca acest stat - care este un membru important in NATO - sa mentina relatiile cordiale cu Rusia, dupa ce politica externa a Ankarei a suferit deja timp de mai multi ani schimbari dramatice, comenteaza Reuters.Ceea ce a determinat…

- Criza economica prelungita e una dintre principalele probleme ale lui Erdogan, inainte de scrutinul prezidențial de duminica, dar nu singura. Mulți oameni din estul țarii se considera abandonați de stat, dupa cutremurul care le-a distrus casele. Iar numeroși tineri se simt alienați de politica naționalista…

