- Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt a anuntat, la inceputul acestei saptamani, ca a cumparat 600.000 de tone de grau din Romania, Rusia si Ucraina, cu livrare in perioada 9-20 ianuarie 2022, transmite Reuters.

- La licitatia organizata in data de 29 decembrie a cumparat 240.000 de tone de grau din Romania, 240.000 de tone din Rusia si 120.000 de tone din Ucraina la un pret mediu de 378,33 dolari tona, inclusiv livrarea.Reuters transmite ca Autoritatea Generala pentru Aprovizionare GASC din Egipt, entitatea…

- Franta a avertizat vineri Rusia sa nu afecteze integritatea teritoriala a Ucrainei, dupa ce Statele Unite i-au prevenit pe aliatii europeni cu privire la miscarile de trupe rusesti la granita cu Ucraina si cu privire la un potential atac, transmite Reuters.

- Alte 2068 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Germania, 2-Franța, 2-Italia, 2-Romania, 2-Rusia, 1-Marea Britanie, 1-Turcia, 14-Ucraina.

- Nicio tara terta nu are drept de veto asupra aspiratiei Ucrainei de a se alatura NATO, a declarat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, aflat intr-o vizita la Kiev, raspunzand la o intrebare despre obiectiile Rusiei fata de integrarea Ucrainei in Alianta Nord-Atlantica, potrivit Reuters si…

- Romania a incheiat Campionatele Mondiale de kaiac-canoe maraton, seniori, tineret si juniori, de la Bascov, cu o medalie, aurul obtinut de fratii Adrian si Victor Stepan, vineri, la canoe dublu juniori, potrivit Agerpres. Ungaria s-a impus detasat in clasamentul pe medalii, cu 11 de aur, 10…

- Alte 1553 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 23 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Rusia, 3-Germania, 3-Italia, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Franța, 2-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-Cipru,1-Marea Britanie.

- Simona Halep va evolua azi, de la ora 18.00, in turul 3 la US Open, contra sportivei din Kazakhstan, Elena Rybakina. Partida se va disputa pe arena Louis Armstrong si va fi transmisa pe Eurosport. Elena Rybakina (Kazahstan, 22 de ani), adversara Simonei Halep (Romania, 29 de ani) din turul 3 la US Open,…