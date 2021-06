Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar rusesc s-a prabusit joi seara in regiunea Gatcina, in apropiere de Sankt Petersburg, in nord-vestul Rusiei. Toti cei trei membri ai echipajului au murit. „Au fost primite informatii despre prabusirea unui elicopter Mi-8, salvatorii s-au deplasat la fata locului”, a precizat filiala…

- Cinci persoane au murit si mai multe au fost prinse sub daramaturi dupa ce o cladire din orașul Chenzou s-a prabusit duminica dimineața. Un bloc rezidential din orasul Chenzhou, provincia Hunan, s-a prabusit la scurt timp dupa miezul noptii, a transmis televiziunea de stat CCTV, preluata de Agerpres.…

- Unsprezece persoane au murit dupa ce o cladire s-a prabusit in urma ploilor torentiale in orasul indian Mumbai, au anuntat joi autoritatile, relateaza DPA. Cladirea cu trei etaje, situata in suburbia Malad West s-a prabusit miercuri seara, a declarat comisarul adjunct de politie Dilip Sawant. O casa…

- Cel puțin 11 oameni au murit iar alți șapte au fost raniți miercuri seara, in orașul indian, Mumbai, dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabușit, relateaza BBC News. Printre cei care și-au pierdut viața se numara și opt copii.Poliția indiana a anunțat ca 18 persoane au fost scoase de sub daramaturi,…

- Polițiștii din Italia au arestat, marți noaptea, trei persoane care sunt banuite ca au stat la baza accidentului telecabinei din Italia. Catastrofa in urma careia 11 persoane au murit. Fotografiile care au fost realizate de anchetatori, la locul accidentului, arata fara dubii ca sistemul de franare…

- O telecabina in care se aflau mai multe persoane s-a prabușit, intr-o stațiune montana din Italia. In urma incidentului tragic, 12 persoane și-au pierdut viața, iar doi copii se afla in stare grava la spital, potrivit publicațiilor locale La Stampa și Repubblica. Totul a avut loc in stațiunea Stresa,…

- Un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane s-a prabușit, aseara, peste o artera rutiera. Circa 15 persoane au murit și alte 70 au fost grav ranite, scrie El Pais. Trenul se...

- Cel putin 11 oameni si-au pierdut viata și aproape 100 au fost raniți dupa ce un tren a deraiat, duminica dupa-amiaza, in apropiere de Cairo, Egipt, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii, scrie Agerpres. Accidentul feroviar s-a produs in zona Banha (Qalyubia), la nord de orașul Cairo. Opt vagoane…