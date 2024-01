Efectul protestelor: Ciucă a convocat Senatul în sesiune extraordinară, luni Protestele transportatorilor și fermierilor au efect: Presedintele Senatului Nicolae Ciuca a convocat Senatul in sesiune extraordinara, luni, cand urmeaza sa fie aprobate ordonantele adoptate de Guvern la sfarsitul saptamanii. Sesiunea extraordinara a fost convocata pentru declansarea procedurii legislative de aprobare a ordonantelor de urgenta adoptate de Guvern pe 17 ianuarie, in plina vacanta parlamentara. Este vorba de marcajul fiscal comun pentru motorina si kerosen, precum și de echivalarile de permise pentru circulatia pe drumurile publice, doua dintre revendicarile protestatarilor. Proiectele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

